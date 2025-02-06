В Казани могут построить крупнейший в Европе экстрим-центр водных видов спорта

Крупнейший в Европе центр экстремальных водных видов спорта может появиться в Казани. Об этом рассказал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин на международном архитектурно-строительном форуме «Казаныш», его слова приводит РИА Новости.

«Центр задумывается с учетом всех международных стандартов как место проведения престижных соревнований под эгидой спортивных федераций», — отметил он.

Согласно словам Метшина, сооружение будет возведено на полуострове Локомотив, и использовать его можно будет круглогодично. Площадь центра составит 5,5 тысячи квадратных метров.

На сегодняшний день в России не проводятся международные турниры по плаванию после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) в феврале 2022 года рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах. При этом в конце 2023 года МОК допустил российских атлетов в нейтральном статусе до участия в летней Олимпиаде-2024 года, а в конце того года прошел чемпионат мира по плаванию на которой воде, где также приняли участие российские атлеты.

Ранее в ФИФА заявили, что ждут возвращения России на мировую арену.