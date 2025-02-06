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«Зенит» не делал предложения по возвращению своей бывшей звезды

Агент игрока Малкома Гарсия: «Зенит» не делал нам предложения
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Петербургский «Зенит» пока не делал предложения по возвращению бывшего нападающего команды Малкома. Об этом порталу Odds.ru рассказал агент футболиста Луис Фернандо Гарсия.

«Возможно ли возвращение Малкома зимой или ближайшим летом? Это будет зависеть от «Зенита» и «Аль-Хиляля». Хочет ли Малком вернуться в Петербург? Я не спрашивал его. Это будет решаться только после того, как появится предложение», — сказал Гарсия.

23 августа 2023 года «Зенит» официально объявил об уходе Малкома в саудовский «Аль-Хиляль». Сумма трансфера составила €60 млн. По данным портала Transfermarkt, на данный момент бразилец оценивается в 25 миллионов евро. Бразилец во время игры за «Зенит» получил российское гражданство.

Малком перешел в петербургский клуб 2 августа 2019 года из каталонской «Барселоны». Сумма трансфера составила €40 млн плюс €5 млн было выплачено в качестве бонуса испанскому клубу. В сезоне-2022/23 он стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 23 мяча. В том же сезоне Малком был признан лучшим футболистом года по версии Российского футбольного союза (РФС). За время, проведенное в России, он успел четырежды стать чемпионом страны, один раз выигрывал Кубок России и три раза — Суперкубок страны.

Ранее у футболиста «Зенита» парализовало часть лица.

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