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У футболиста «Зенита» парализовало часть лица

«Мутко против»: у 18-летнего игрока «Зенита» Бардачева парализовало часть лица
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Футбольный клуб «Зенит»

У 18-летнего защитника санкт-петербургского «Зенита» Матвея Бардачева парализовало часть лица. Об этом пишет Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, клуб помогает футболисту с лечением, а сам Бородачев, несмотря на невралгическое заболевание, продолжает тренировки и работает с «Зенитом-2».

В летнее трансферное окно 2024 года Бородачев был отправлен на правах аренды в екатеринбургский «Урал», однако уже зимой он вернулся в петербургскую команду. Сообщается, что причиной для досрочного расторжения арендного соглашения стало именно заболевание Бардачева. Решение о разрыве контракта принимал президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов, как пишет «Мутко против».

В первой половине сезона-2024/25 футболист успел сыграть в шести матчах, однако не отметился результативными действиями.

Петербургский «Зенит» — один из лидеров турнирной таблицы Российской премьер-лиги. Команда набрала равное количество очков с «Краснодаром» — 39 баллов — и идет на второй позиции, уступая по дополнительным показателям.

Ранее в РФС высказались об отстранении России.

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