«Израилю все сошло с рук, а мы в изоляции»: в РФС высказались об отстранении России

Советник главы РФС Сорокин: Израилю все сошло с рук, а Россия — в изоляции

Советник президента Российского футбольного союза (РФС) Алексей Сорокин высказался об отстранении сборной России и российских клубов от международных турниров, упомянув ситуацию с Израилем. Его слова приводит газета «Известия».

«В контексте Израиля мы можем констатировать двойные стандарты в спорте. Израилю все, что он сделал, сошло с рук, а мы почему-то оказались в изоляции. Здесь клубок взаимоотношений и противоречий, что в двух словах всего не опишешь», — заявил Сорокин.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Всего в 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Белоруссию, Сербию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Ранее генсек РФС заявил, что риторика УЕФА и ФИФА по вопросу возвращения России меняется.