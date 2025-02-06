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«Заканчивайте уже»: олимпийская чемпионка Мастеркова о своей госпитализации

Олимпийская чемпионка Мастеркова опровергла сообщения о госпитализации
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Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) отреагировала на сообщения СМИ о ее состоянии здоровья и госпитализации из-за опухоли мозга, заявив, что сейчас находится дома.

«Послушайте, опять пишут, что я в коме, еще где-то. Ребята, вот, я дома! Ну что? Не переживайте, пожалуйста! Это бред какой-то! Утром позвонила подруга и говорит: «Бедная, что с тобой? Вчера на дне рождения были, гуляли, мороженое ели». Что опять случилось, я не знаю. Заканчивайте уже! Я вас обнимаю, не обращайте внимания», — сказала Мастеркова.

6 февраля Telegram-канал Mash сообщил, что из-за опухоли мозга, о которой стало известно летом 2024 года, у спортсменки начались проблемы со зрением, сердечно-сосудистой системой и суставами. Врачи ввели ей внутривенно противоопухолевые препараты, после чего спортсменка отправилась домой с указанием, что она должна наблюдаться у врача-онколога. Ее состояние оценивается как удовлетворительное, однако симптомы пока сохраняются.

Мастеркова — советская и российская легкоатлетка, специализировавшаяся в беге на средние дистанции. Она двукратная олимпийская чемпионка на Олимпиаде в Атланте 1996 года и чемпионка мира 1999 года.

Ранее Татьяна Тарасова рассказала, что не поедет на первенство России среди юниоров из-за здоровья.

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