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Олимпийская чемпионка Мастеркова вновь попала в больницу из-за рака

Олимпийскую чемпионку Мастеркову госпитализировали из-за ухудшения здоровья
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Личный архив

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова была госпитализирована на фоне серьезного ухудшения здоровья. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

В июне 2024 года Мастеркова уже оказывалась в больнице — у нее диагностировали агрессивную злокачественную опухоль мозга. Из-за болезни она стала терять речь при физических нагрузках и стрессе. Спустя полтора месяца после первого обращения в клинику ее прооперировали, чтобы убрать опухоль микрохирургическим путем. После этого спортсменка была вынуждена пройти несколько курсов химиотерапии.

Сейчас Мастеркова вновь попала в больницу. Из-за заболевания у нее начались проблемы со зрением, сердечно-сосудистой системой и суставами. Врачи ввели ей внутривенно противоопухолевые препараты, после чего спортсменка отправилась домой с указанием, что она должна наблюдаться у врача-онколога. Ее состояние оценивается как удовлетворительное, однако симптомы пока сохраняются.

Мастеркова — советская и российская легкоатлетка, специализировавшаяся в беге на средние дистанции. Она — двукратная олимпийская чемпионка на Олимпиаде в Атланте 1996 года и чемпионка мира 1999 года.

Ранее Татьяна Тарасова рассказала, что не поедет на первенство России среди юниоров из-за здоровья.

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