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«Арсенал» сенсационно вылетел из Кубка английской лиги

«Арсенал» проиграл «Ньюкаслу» с общим счетом 0:4 и вылетел Кубка английской лиги
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James Gill - Danehouse/Getty Images

Лондонский «Арсенал» покинул текущий розыгрыш Кубка английской лиги, уступив «Ньюкаслу» в полуфинале.

Матч, который состоялся на стадионе «Сент-Джеймс Парк», завершился со счетом 2:0 в пользу «сорок». На 19-й минуте отличился хавбек «Ньюкасла» Джейкоб Мерфи, а на 52-й преимущество команды удвоил Энтони Гордон.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый матч этого противостояния состоялся 7 января на «Эмирейтс» — в нем подопечные Микеля Артеты уступили с таким же счетом. Таким образом, проиграв 0:4 по сумме двух встреч, «Арсенал» вылетел с турнира.

За трофей «Ньюкасл» поборется с победителем пары «Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Второй матч в этой паре состоится 6 февраля в 23:00 по московскому времени. Первая встреча завершилась победой «Тоттенхэма» со счетом 1:0.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее «Арсенал» разгромил «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии.

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