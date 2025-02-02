«Арсенал» разгромил «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии

«Арсенал» разгромил «Манчестер Сити» в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Уже на 2-й минуте счет открыл Мартин Эдегор из «Арсенала». На 55-й минуте Эрлинг Холанд восстановил равновесие, но до конца встречи «горожане» пропустили еще четыре раза. На 56-й минуте отличился Томас Парти, на 62-й — Майлс Льюис-Скелли, на 76-й — Кай Хаверц, а на 90+3-й — Итан Нванери.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Арсенал» занимает вторую строчку, набрав 50 очков за 24 игры. В активе коллектива Хосепа Гвардиолы 41 балл и четвертое место.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее в УЕФА выступили против отстранения россиян.