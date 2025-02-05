Ньюкасл Юнайтед

Хороший момент был у Эдегора, который бил по центру — но Ботман удар заблокировал.
Пока попытки «Арсенала» перейти на чужую половину полю и создать в атаке какое-то подобие остроты заканчиваются ничем.
Троссард прострелил в штрафную, но пас оказался бесхитростным: никто из партнеров не был открыт. Спокойно защитник «Ньюкасла» вынес мяч.
Гордон фолит в нападении. Динамичная игра, и хозяева прессингуют, а под этим давлением лондонцы совершают опасные ошибки.
Первый «горчичник» в матче получает Парти за хоккейный «хит» против Гордона.
Отменен гол! Все-таки видеоассистенты определили, что Исак находился в положении вне игры! Пока остается интрига в этом противостоянии!
Но еще не все ясно в этом эпизоде: VAR просматривает момент на предмет офсайда.
Нокдаун для «канониров»! После выноса от ворот гости потеряли мяч в центре, и «сороки» в два касания организовали контратаку. Последовал пас на Исака, который вошел в штрафную и пробил под перекладину!
ГОЛ!!!
Напомним, что первый матч «Арсенал» проиграл на своем поле со счетом 0:2.
Матч начался!
«Ньюкасл»: Дубравка, Триппьер, Ботман, Шер, Холл, Берн, Тонали, Гимарайнс, Исак, Мерфи, Гордон.
«Арсенал»: Райя, Тимбер, Салиба, Магальянс, Льюис-Скелли, Парти, Райс, Эдегор, Троссард, Мартинелли, Хаверц.
Встреча начнется в 23:00 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня «Арсенал» сыграет с «Ньюкаслом» в ответном матче 1/2 финала Кубка Англии.