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Спорт

Совершить чудесный камбэк: «Арсенал» бьется в полуфинале Кубка Англии. LIVE

Футбол. Кубок Англии. Полуфинал. Второй матч. «Ньюкасл» — «Арсенал». ОНЛАЙН

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Paul Childs/Reuters
Лондонский «Арсенал» играет с «Ньюкаслом» во втором матче полуфинала Кубка Англии по футболу. В первой встрече «канониры» проиграли со счетом 0:2 и теперь пытаются перевернуть ход противостояния. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Англия — Кубок лиги. 1/2 финала. 2-й матч
1-й тайм
05 февраля 23:00
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
0 : 0
Арсенал
Лондон, Англия
Стадион «Сент-Джеймс Парк», Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'18

Хороший момент был у Эдегора, который бил по центру — но Ботман удар заблокировал.

'17

Пока попытки «Арсенала» перейти на чужую половину полю и создать в атаке какое-то подобие остроты заканчиваются ничем.

'14

Троссард прострелил в штрафную, но пас оказался бесхитростным: никто из партнеров не был открыт. Спокойно защитник «Ньюкасла» вынес мяч.

'12

Гордон фолит в нападении. Динамичная игра, и хозяева прессингуют, а под этим давлением лондонцы совершают опасные ошибки.

'10

Первый «горчичник» в матче получает Парти за хоккейный «хит» против Гордона.

'7

Отменен гол! Все-таки видеоассистенты определили, что Исак находился в положении вне игры! Пока остается интрига в этом противостоянии!

'6

Но еще не все ясно в этом эпизоде: VAR просматривает момент на предмет офсайда.

'5

Нокдаун для «канониров»! После выноса от ворот гости потеряли мяч в центре, и «сороки» в два касания организовали контратаку. Последовал пас на Исака, который вошел в штрафную и пробил под перекладину!

'4

ГОЛ!!!

'2

Напомним, что первый матч «Арсенал» проиграл на своем поле со счетом 0:2.

'1

Матч начался!

22:55

«Ньюкасл»: Дубравка, Триппьер, Ботман, Шер, Холл, Берн, Тонали, Гимарайнс, Исак, Мерфи, Гордон.

«Арсенал»: Райя, Тимбер, Салиба, Магальянс, Льюис-Скелли, Парти, Райс, Эдегор, Троссард, Мартинелли, Хаверц.

22:50

Встреча начнется в 23:00 мск.

22:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня «Арсенал» сыграет с «Ньюкаслом» в ответном матче 1/2 финала Кубка Англии.

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