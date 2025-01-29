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Фетисов заявил, что Путин изменил его судьбу

Фетисов: благодарен Владимиру Путину за то, что он изменил мою судьбу
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов рассказал о том, что президент России Владимир Путин изменил его жизнь. Его слова приводит РИА Новости.

«Я счастлив, что мне удалось добиться больших высот как в спорте, так и в роли руководителя. Стараюсь делать свое дело хорошо. Карьера насыщенная, но что-то мне подсказывает, будет еще что-то впереди», — заявил Фетисов, поблагодарив Путина за то, что он увидел в нем руководителя и изменил его судьбу.

Фетисов — двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли (дважды как игрок, один раз как тренер). Позднее он занимал пост председателя совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и был президентом московского хоккейного клуба ЦСКА.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее российский хоккеист попал в реанимацию.

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