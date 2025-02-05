«Бросай кепки и ничего не бойся»: в «Ак Барсе» поддержали задержанного 10‑летнего фаната

Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов поддержал 10-летнего болельщика, которого задержали на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против СКА. Ролик опубликован в Telegram-канале казанского клуба.

«Рома, привет. Спасибо, что поддерживаешь нас на выезде. Спасибо, что бросил шапку после моего хет‑трика. Приходи еще, будешь поддерживать нас и дальше. Бросай шапки и кепки и ничего не бойся. Все будет отлично», — сказал Галимов.

10-летний Роман Домарев бросил кепку на лед после того, как Галимов сделал хет-трик. После этого представители петербургского клуба попросили его с отцом проследовать в отдел полиции. На просьбу отложить процедуру до окончания матча им ответили отказом.

На них составили протокол об административном правонарушении. Андрей с сыном смогли уйти с ледовой арены только в 23:00 по московскому времени.

4 февраля в матче, состоявшемся на «СКА Арене», «Ак Барс» победил со счетом 8:3. СКА пропустил шесть шайб уже в первом периоде.

После прошлой встречи регулярного чемпионата против московского «Динамо» (4:3 ОТ), в котором СКА установил клубный антирекорд по пропущенным шайбам за сезон, главный тренер команды Роман Ротенберг на пресс-конференции пообещал, что команда до конца сезона не пропустит ни одной шайбы. СКА пропустил от «Ак Барса» уже на 25-й секунде.

Ранее Ротенберг заявил, что важна победа над фашизмом, а не сколько шайб пропустил СКА.