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СКА пропустил шесть шайб за период в матче КХЛ

СКА пропустил от «Ак Барса» шесть шайб за первый период в матче КХЛ
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Алексей Даничев/РИА Новости

Петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пропустил шесть шайб за первый период от казанского «Ак Барса».

Хоккеист казанской команды Артем Галимов оформил хет-трик, еще по шайбе забросили Семен Терехов, Алексей Пустозеров и Никита Лямкин. За СКА заброшенной шайбой отметился Валентин Зыков.

Во втором периоде Семен Кошелев сделал счет 7:1 в пользу «Ак Барса», но Захар Бардаков одну шайбу отыграл.

Сейчас идет второй перерыв матча.

После прошлой встречи регулярного чемпионата против московского «Динамо» (4:3 ОТ), в котором СКА установил клубный антирекорд по пропущенным шайбам за сезон, главный тренер команды Роман Ротенберг на пресс-конференции пообещал, что команда до конца сезона не пропустит ни одной шайбы. СКА пропустил от «Ак Барса» уже на 25-й секунде.

В текущем сезоне команды встречались один раз. 25 ноября «Ак Барс» победил со счетом 3:2 (ОТ).

Ранее Ротенберг заявил, что важна победа над фашизмом, а не сколько шайб пропустил СКА.

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