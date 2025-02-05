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«Нарушение прав хоккеистов и человека»: Третьяк о решении IIHF

Глава ФХР Третьяк назвал нарушением прав человека решение IIHF по сборной России
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РИА Новости

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что российская сторона продолжит отстаивать свою позицию после решения Международной федерации хоккея (IIHF) о продлении отстранения национальной российской команды. Его слова приводит ТАСС.

«В России выросло целое поколение новых талантов, эти игроки могли бы выступать на юниорских и молодежных мировых первенствах, пробиваться во взрослую сборную и брать в ее составе медали. Но им не дают соревноваться с соперниками из других стран, лишают мечты, которая так важна для каждого спортсмена. Это нарушение прав хоккеистов, это нарушение прав человека», — заявил Третьяк.

Решение о продлении отстранения сборной России IIHF приняла 4 февраля. Национальная российская команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Взрослый чемпионат мира‑2026 пройдет в Швейцарии — в Цюрихе и Фрибурге.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее в Швеции оценили решение России подать в суд на IIHF.

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