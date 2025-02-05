«Каждый имеет право»: в Швеции оценили решение России подать в суд на IIHF

В Швеции заявили, что ФХР имеет право подать в суд на IIHF после недопуска на ЧМ

Глава федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон оценил решение Федерации хоккея России (ФХР) подать в суд на Международную федерацию хоккея (IIHF) после решения о продлении отстранения российской национальной команды. Его слова приводит Expressen.

«Нет сомнений, что они хотят вернуться, этого хотят и их игроки, и федерация. Когда им не разрешают играть, возникает разочарование и много эмоций. Каждый имеет право обжаловать это решение. С моей точки зрения, учитывая нынешнюю ситуацию, мы не можем играть с Россией на чемпионате мира», — заявил он.

Решение о продлении отстранения сборной России IIHF приняла 4 февраля. Национальная российская команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Взрослый чемпионат мира‑2026 пройдет в Швейцарии — в Цюрихе и Фрибурге.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее участник хоккейного Турнира четырех наций назвал глупым решением не приглашать россиян.