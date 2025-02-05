«Тяжело было смотреть»: экс-игрок ЦСКА о матче с «Зенитом»

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин оценил игру против петербургского «Зенита» на Зимнем кубке РПЛ, отметив, что команды наиграли на ничью. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Понятно, что идут нагрузки и все переваривают их по-разному. Мы увидели, что ЦСКА перестраивается. Во втором тайме с заменами игра пошла повеселее. Хоть мяч стал доставляться в переднюю линию. А первый тайм тяжело было смотреть», — заявил он.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2. Счет на 49-й минуте открыл игрок «Зенита» Дуглас дос Сантос. Матвей Кисляк через восемь минут сравнял счет, а Артем Шуманский вывел армейцев вперед на 88-й минуте поединка. В компенсированное время Александр Соболев сделал счет 2:2. В серии пенальти «Зенит» победил со счетом 4:1.

ЦСКА идет на первом месте в группе B в Зимнем Кубке РПЛ, набрав 4 очка. На втором месте идет «Зенит», имея в активе два балла. «Ростов» замыкает таблицу, не набрав очков. В следующем матче «Зенит» сыграет с «Ростовом». ЦСКА уже завершил свои выступления на групповом этапе.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее стало известно, договорился ли «Зенит» о возвращении Малкома.