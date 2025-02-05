Стало известно, договорился ли «Зенит» о возвращении Малкома

«Зенит» не смог договориться об условиях трансфера Малкома с «Аль-Хилялем»

Петербургский «Зенит» вел переговоры с саудовским «Аль-Хилялем» о возвращении бразильского футболиста Малкома, однако стороны не сумели договориться о соглашении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Вариант с возвращением Малкома в «Зенит» обсуждался, игрок хотел вернуться в Россию. Договориться об условиях трансфера с нынешним клубом не удалось», — указал источник.

23 августа 2023 года «Зенит» официально объявил об уходе Малкома в саудовский «Аль-Хиляль». Сумма трансфера составила €60 млн. По данным портала Transfermarkt, на данный момент бразилец оценивается в 25 миллионов евро.

Бразилец во время игры за «Зенит» получил российское гражданство.

Малком перешел в петербургский клуб 2 августа 2019 года из каталонской «Барселоны». Сумма трансфера составила €40 млн плюс €5 млн было выплачено в качестве бонуса испанскому клубу. В сезоне-2022/23 он стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 23 мяча. В том же сезоне Малком был признан лучшим футболистом года по версии Российского футбольного союза (РФС). За время, проведенное в России, он успел четырежды стать чемпионом страны, один раз выигрывал Кубок России и три раза — Суперкубок страны.

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