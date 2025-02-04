Участник хоккейного Турнира четырех наций назвал глупым решением не приглашать россиян

Один из участников предстоящего Турнира четырех наций раскритиковал решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не приглашать сборную России, передает The Athletic.

«Я бы лучше вернулся на родину. Я бы предпочел иметь двухнедельный перерыв. Это что ты играешь против лучших хоккеистов. Вот только русских туда не допустили. Это глупо. Они сейчас лучшие игроки», — сказал один из хоккеистов.

Турнир четырех наций состоится с 13 по 21 февраля. На соревнования приглашены сборные США, Канады, Швеции и Финляндии. Организатором турнира является НХЛ.

4 февраля стало известно, что Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение не допускать к чемпионату мира 2026 года сборные России и Белоруссии.

Взрослый чемпионат мира‑2026 пройдет в Швейцарии — в Цюрихе и Фрибурге.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее сообщалось о том, что НХЛ планирует провести Кубок мира без IIHF.