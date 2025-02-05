«Начинают вставлять палки в колеса»: в Госдуме заявили о переговорах по возвращению России

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что на международной арене начинаются обсуждения о мирных переговорах по возвращению российских спортсменов. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

«А это значит, что скоро на международные соревнования вернутся и российские спортсмены — скорее всего, с флагом и гимном. Но нам начинают вставлять палки в колеса, хотят подольше сохранить наших спортсменов либо в отстранении, либо в нейтральном статусе», — заявила Журова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

При этом международные федерации продолжают продлевать отстранение российских спортсменов. Такое решение, к примеру, Международная федерация хоккея (IIHF) приняла 4 февраля. Национальная российская команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее участник хоккейного Турнира четырех наций назвал глупым решением не приглашать россиян.