Овечкин забросил шайбу на последней секунде и еще сократил отставание от Гретцки

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в пустые ворота за 0,1 секунды до финальной сирены и помог своей команде обыграть «Флориду Пантерз» (6:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Этот гол стал 878-м в карьере Овечкина в чемпионатах НХЛ.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом легендарного канадца Уэйна Гретцки, который за карьеру забросил 894 шайбы в регулярных чемпионатах. После гола «Флориде» Овечкин отстает от Гретцки на 16 шайб. В регулярном чемпионате текущего сезона НХЛ у «Вашингтона» осталось 29 матчей.

Накануне российский хоккеист петербургского СКА Евгений Кузнецов объяснил, за счет чего Овечкин имеет высокую результативность в Национальной хоккейной лиге. По словам спортсмена, у Овечкина «есть чутье», которое «подсказывает ему, где нужно оказаться на площадке, как открыться, как ускориться, а когда нужно остановиться».

Пресс-служба НХЛ рассчитала, что Овечкин побьет рекорд Гретцки 13 апреля 2025 года в матче против «Коламбус Блю Джекетс». Расчет сделан на основании того, что в текущем сезоне Овечкин забивает 0,67 шайбы за игру.

Ранее Овечкину предрекли должность президента России.