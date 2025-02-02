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В НХЛ назвали дату, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

В НХЛ считают, что Овечкин побьет рекорд Гретцки 13 апреля 2025 года
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Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) рассчитала, что российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в лиге 13 апреля 2025 года в матче против «Коламбус Блю Джекетс», передает «Чемпионат».

Расчет сделан на основании того, что в текущем сезоне Овечкин забивает 0,67 шайб за игру.

2 февраля «Вашингтон» уступил «Виннипегу» в овертайме со счетом 4:5. При этом именно Овечкин забросил шайбу, которая спасла его команду от поражения в основное время и перевела игру в овертайм.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом легендарного канадца Уэйна Гретцки, который за карьеру забросил 894 шайбы в регулярных чемпионатах. После гола «Виннипегу» Александр отстает от Гретцки на 17 шайб. Соответственно, для того, чтобы единолично возглавить список лучших снайперов НХЛ всех времен, ему нужно забросить еще 18 шайб.

Ранее Овечкин обновил рекорд НХЛ.

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