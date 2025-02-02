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Овечкину предрекли должность президента России

Журналист Маккиннон: Овечкин может стать президентом России
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Timothy T. Ludwig-Imagn Images/Reuters

Журналист Дуглас Маккиннон в статье на Fox News заявил, что форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин может стать президентом России.

«Я смотрю на политический ландшафт России и понимаю, что в какой-то момент Путин отойдет в сторону. И что тогда? Я могу сказать, что Александр Овечкин соответствует очень многим критериям, чтобы стать президентом», — заявил Маккиннон.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом легендарного канадца Уэйна Гретцки, который за карьеру забросил 894 шайбы в регулярных чемпионатах. После гола «Виннипегу» Александр отстает от Гретцки на 17 шайб. Соответственно, для того, чтобы единолично возглавить список лучших снайперов НХЛ всех времен, ему нужно забросить еще 18 шайб.

«Вашингтон» в прошлом сезоне вышел в плей-офф с восьмого места Восточной конференции с разностью заброшенных и пропущенных шайб — 37. В текущем регулярном чемпионате «Кэпиталз» идут на втором месте в лиге, набрав перед игрой с «Виннипегом» 74 очка после 51 матча. На один балл в общей турнирной таблице лиги «столичные» отстают как раз от «Виннипега».

Ранее агент Овечкина рассказал о цели хоккеиста в НХЛ.

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Хоккей. НХЛ
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