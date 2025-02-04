«Есть чутье»: названа причина высокой результативности Овечкина

Кузнецов: у Овечкина голевое чутье, все великие хоккеисты не играют по шайбе

Российский хоккеист петербургского СКА Евгений Кузнецов объяснил, за счет чего нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин имеет высокую результативность в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

«У него есть чутье. Оно подсказывает ему, где нужно оказаться на площадке, как открыться, как ускориться, а когда нужно остановиться. Все великие хоккеисты не играют в хоккей по шайбе. Они стараются предугадать, где шайба окажется», — заявил он.

2 февраля «Вашингтон» уступил «Виннипег Джетс» в овертайме со счетом 4:5 в рамках регулярного чемпионата НХЛ. При этом именно Овечкин забросил шайбу, которая спасла его команду от поражения в основное время и перевела игру в овертайм. Отмечается, что скорость шайбы при броске россиянина составила 142,9 км/ч.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом легендарного канадца Уэйна Гретцки, который за карьеру забросил 894 шайбы в регулярных чемпионатах. После гола «Виннипегу» Александр отстает от Гретцки на 17 шайб. Соответственно, для того, чтобы единолично возглавить список лучших снайперов НХЛ всех времен, ему нужно забросить еще 18 шайб.

Ранее в Госдуме оценили шансы Овечкина стать президентом.