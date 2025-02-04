«Зенит» обыграл ЦСКА в матче Зимнего Кубка РПЛ

Петербургский «Зенит» обыграл в серии пенальти московский ЦСКА в матче Зимнего Кубка РПЛ.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2. Счет на 49-й минуте открыл игрок «Зенита» Дуглас дос Сантос. Матвей Кисляк через восемь минут сравнял счет, а Артем Шуманский вывел армейцев вперед на 88-й минуте поединка. В компенсированное время Александр Соболев сделал счет 2:2.

В серии пенальти «Зенит» победил со счетом 4:1.

ЦСКА идет на первом месте в группе B в Зимнем Кубке РПЛ, набрав 4 очка. На втором месте идет «Зенит», имея в активе два балла. «Ростов» замыкает таблицу, не набрав очков. В следующем матче «Зенит» сыграет с «Ростовом». ЦСКА уже завершил свои выступления на групповом этапе.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Лидером Российской премьер-лиги (РПЛ) после осенней части сезона является «Краснодар», набравший 39 очков. Столько же баллов у «Зенита», который уступает «быкам» из-за поражения в личной встрече. Замыкает тройку московский «Спартак», в активе красно-белых 37 очков. ЦСКА идет на шестом месте (31).

Чемпионат России возобновится 28 февраля.

Ранее футболисты московского «Динамо» и «Краснодара» устроили потасовку на Зимнем Кубке РПЛ.