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Олимпийский чемпион назвал IIHF профашистской организацией

Олимпийский чемпион Кожевников назвал IIHF тупой профашистской организацией
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Алексей Куденко/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о решении Международной федерации хоккея (IIHF) не допустить сборные России и Белоруссии к чемпионату мира 2026 года, назвав IIHF профашистской организацией, передает «Чемпионат».

«Все было заранее известно. IIHF — это профашистская организация. Мы можем рассчитывать только на канадцев, которые сделают Кубок Вызова, к которому IIHF будет непричастна», — сказал Кожевников.

Решение о продлении отстранения сборной России IIHF приняла 4 февраля. Национальная российская команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Взрослый чемпионат мира‑2026 пройдет в Швейцарии — в Цюрихе и Фрибурге.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что не было предпосылок для возвращения России на ЧМ.

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