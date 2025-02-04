«Предпосылок не было»: Губерниев о решении IIHF по недопуску сборной России

Журналист Губерниев заявил, что не было предпосылок для возвращения России на ЧМ

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев признался, что изначально не верил в то, что Международная федерация хоккея (IIHF) вернет сборную России на турниры под своей эгидой. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Не понимаю, почему все думали, что вдруг случится чудо и нас допустят. Никаких предпосылок к этому не было. Ничего не изменилось. [С Олимпиадой] вообще другая история — НХЛ, большие деньги. И участие российской команды сделает турнир максимально привлекательным. В этом, естественно, будут заинтересован и бизнес, и оргкомитет, как я думаю», — заявил Губерниев.

Решение о продлении отстранения сборной России IIHF приняла 4 февраля. Национальная российская команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Взрослый чемпионат мира‑2026 пройдет в Швейцарии — в Цюрихе и Фрибурге.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее стало известно, кто будет принимать решение по допуску сборной России на ОИ-2026.