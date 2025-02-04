IIHF сделала официальное заявление в связи с недопуском сборной России

IIHF заявила об угрозе безопасности участников ЧМ после новости о недопуске РФ

Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала официальное заявление в связи с продлением отстранения сборных России и Белоруссии и невключением их в программу ближайших чемпионатов мира.

«В связи с тем, что текущие условия безопасности не соответствуют необходимым требованиям для проведения турниров, гарантирующих безопасность всех участников, ИИХФ вынуждена сохранить текущее положение дел до получения дополнительной информации», — указано в сообщении.

Решение о продлении отстранения сборной России IIHF приняла 4 февраля. Национальная российская команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Взрослый чемпионат мира‑2026 пройдет в Швейцарии — в Цюрихе и Фрибурге.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее стало известно, кто будет принимать решение по допуску сборной России на ОИ-2026.