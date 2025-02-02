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«Спартак» разгромил «Астану»

«Спартак» разгромил «Астану» со счетом 4:1 на сборах в ОАЭ
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Московский «Спартак» разгромил казахстанскую «Астану» в товарищеском матче на сборах в ОАЭ.

Встреча завершилась со счетом 4:1. Счет в матче открыл северомакедонский футболист «Астаны» Алекса Аманович на 10-й минуте. Еще до перерыва москвичи вышли вперед: отличились Даниил Хлусевич на 21-й и Никита Чернов на 32-й минутах. Во втором тайме «Спартак» забил еще дважды: на 53-й минуте это сделал Хесус Медина, а на 56-й окончательный счет установил Даниил Зорин.

В статусе лидера Российской Премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мурада Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

После возобновления РПЛ «Спартак» в 19-м туре первенства сыграет 2 марта с «Оренбургом». Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

Ранее вратарь ЦСКА перешел в «Спартак».

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