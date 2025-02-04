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Роналду: меня пытались разозлить фанаты «Барселоны», но я думал, как их заткнуть

Роналду: я думал только о том, как забить, чтобы заткнуть фанатов «Барселоны»
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Reuters

Португальский футболист Криштиану Роналду заявил, что ему нравилось играть на стадионе «Барселоны» «Камп Ноу», когда он выступал за мадридский «Реал», передает As.

«Мне нравилось там играть и забивать голы. Это был стадион, где меня пытались разозлить. Меня не волновали оскорбления, я думал только о том, как забить, чтобы заткнуть этих людей», — сказал Роналду.

Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. Вместе с командой он два раза выигрывал чемпионат Испании, дважды становился обладателем национального Кубка, а также четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

В январе 2023 года Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию и стал нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей Джорджиной Родригес.

Действующий контракт футболиста с командой рассчитан до конца сезона-2024/25. В СМИ уже появилась информация, что стороны договорились о продлении трудового соглашения. По условиям нового контракта Роналду станет владельцем 5% доли клуба.

Ранее Роналду назвал себя лучшим игроком в истории футбола.

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