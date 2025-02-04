Роналду: меня пытались разозлить фанаты «Барселоны», но я думал, как их заткнуть

Роналду: я думал только о том, как забить, чтобы заткнуть фанатов «Барселоны»

Португальский футболист Криштиану Роналду заявил, что ему нравилось играть на стадионе «Барселоны» «Камп Ноу», когда он выступал за мадридский «Реал», передает As.

«Мне нравилось там играть и забивать голы. Это был стадион, где меня пытались разозлить. Меня не волновали оскорбления, я думал только о том, как забить, чтобы заткнуть этих людей», — сказал Роналду.

Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. Вместе с командой он два раза выигрывал чемпионат Испании, дважды становился обладателем национального Кубка, а также четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

В январе 2023 года Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию и стал нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей Джорджиной Родригес.

Действующий контракт футболиста с командой рассчитан до конца сезона-2024/25. В СМИ уже появилась информация, что стороны договорились о продлении трудового соглашения. По условиям нового контракта Роналду станет владельцем 5% доли клуба.

Ранее Роналду назвал себя лучшим игроком в истории футбола.