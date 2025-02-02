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В Российском футбольном союзе рассказали о планах создать новый турнир

Глава РФС Дюков: планируем создать второй национальный Кубок
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РИА Новости

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о планах по созданию второго национального Кубка, передает «Чемпионат».

«Планируется создание второго национального Кубка. Это даст большему количеству любительских клубов сразиться с профессиональными командами. Такая практика имела успех в других странах», — сказал Дюков.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

В первом весеннем матче РПЛ «Краснодар» сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Клуб с берегов Невы сыграет с московским ЦСКА.

Ранее Дюков был единогласно переизбран на пост президента РФС.

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