Экс-тренер сборной России: на мою пенсию трудно прожить

Бывший главный тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец рассказал, что его пенсия составляет 25 тысяч рублей, передает Sport24.

«У меня нет футбольной пенсии. Я получаю 25 тысяч рублей. Хочу отметить, что это военная пенсия за звание подполковника МВД. Понятно, что только на пенсию трудно прожить», — сказал Бышовец.

Под руководством Бышовца сборная СССР выиграла Олимпиаду 1988 года, обыграв в финале Бразилию. Также специалист возглавлял сборную России в 1998 году. Закончил тренерскую карьеру Бышовец в 2007 году в московском «Локомотиве».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Со стороны УЕФА была попытка вернуть юношескую сборную России на международную арену, но осенью 2023 года исполком организации отменил принятое решение о допуске.

Ранее вице-президент Российского футбольного союза (РФС) обвинил УЕФА в двойных стандартах.