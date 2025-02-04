Решение по допуску сборной России на ЧМ может быть пересмотрено при одном условии

IIHF может пересмотреть решение о недопуске России на ЧМ при одном условии

Международная федерация хоккея (IIHF) может пересмотреть решение о недопуске сборной России на чемпионаты мира 2025 и 2026 годов при условии завершения СВО. Информация об этом появилась на официальном сайте Федерации хоккея России.

«У Федерации хоккея России будет право оспорить решение IIHF после окончания ЧМ-2025. Международная федерация хоккея допускает возможность пересмотра решения в случае остановки вооруженного конфликта на Украине», — указано в сообщении.

Решение о продлении отстранения сборной России IIHF приняла 4 февраля. Национальная российская команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Взрослый чемпионат мира‑2026 пройдет в Швейцарии — в Цюрихе и Фрибурге.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее стало известно, кто будет принимать решение по допуску сборной России на ОИ-2026.