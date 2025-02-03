Олимпийский чемпион обратился с пожеланием к международным спортивным руководителям

Решение, которое Международная федерация хоккея (IIHF) примет по допуску сборной России до участия в Олимпийских играх — 2026, будет носить политический характер. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил олимпийский чемпион — 1992 Виталий Прохоров, вместе с тем призвав вернуть россиян на международные турниры во всех видах спорта.

«Знаете, это, в первую очередь, политика. Здесь спорта нет абсолютно, нет никакой конкуренции. Конечно, наши спортсмены могут завоевывать первые места и быть призерами по многим видам спорта. Но в политику я даже не хочу лезть, предполагать и высказывать, что они там себе придумают.

Мне кажется, те, кто защищает наши интересы на таких мероприятиях, приложат максимум усилий, но все зависеть будет не от них. Все зависит от того, кто будет принимать решения — а я даже не знаю этих людей. Или это коллективный разум, или отдельные личности — представления не имею, как это все происходит. Тем более, в данной ситуации, с приходом [на пост президента США Дональда] Трампа — куда это приведет, как все будет решаться, какие будут условия… не могу дать оценку.

У меня есть единственное пожелание: скорее допустить всех российских спортсменов до международных соревнований. Потому что тогда интерес повысится во многих турнирах и у многих федераций», — убежден Прохоров.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

3-4 февраля проходит заседание совета IIHF. На нем, в том числе, должен обсуждаться вопрос допуска сборной России до участия в зимних Олимпийских играх — 2026 года, которые пройдут в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее в Госдуме объяснили, как Трамп повлияет на решение IIHF по допуску россиян.