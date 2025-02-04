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Стало известно, принято ли решение по допуску сборной России на Олимпиаду

«Матч ТВ»: решение по участию сборной России по хоккею на ОИ-26 пока не принято
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Алексей Даничев/РИА Новости

Международная федерация хоккея (IIHF) в ходе заседания совета пока не приняла решение о допуске сборной России по хоккею на зимние Олимпийские игры — 2026. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Заседание совета IIHF проходит 2–4 февраля.

До этого Международная федерация хоккея не допустила сборную России в программу чемпионатов мира, которые пройдут в 2026 году под эгидой организации.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

31 января председатель Шведской ассоциации хоккея, член правления Международной федерации хоккея (IIHF) Андерс Ларссон заявил, что шведская национальная команда не намерена бойкотировать зимние Олимпийские игры и чемпионат мира в том случае, если на эти турниры будет допущена сборная России.

Ранее олимпийский чемпион обратился с пожеланием к международным спортивным руководителям.

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