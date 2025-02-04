В Кремле оценили возможность участия россиян в Олимпиаде в Италии

Песков: ряд федераций близки к тому, чтобы пустить спортсменов из РФ на ОИ-2026

Ряд международных спортивных федераций близки к тому, чтобы принять решение о допуске россиян к участию в соревнованиях в рамках зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что Москва продолжит отстаивать интересы отечественных спортсменов и сборной в целом на мировой арене. При этом, по словам представителя Кремля, урегулирование ситуации потребует определенных усилий и времени.

«Мы знаем, что некоторые федерации приняли решение или близки к тому, чтобы принять решение, чтобы наши спортсмены могли принять участие [в Олимпиаде]», — сказал Песков.

Предстоящие зимние Олимпийские игры состоятся в период с 6 по 22 февраля 2026 года. Соревнования пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

С 3 по 4 февраля текущего года Международная федерация хоккея (IIHF) проводит заседание, в ходе которого в том числе обсуждается вопрос о допуске сборной РФ до участия в Олимпиаде 2026 года. Комментируя ситуацию, член нижней палаты российского парламента Светлана Журова выразила уверенность, что IIHF при принятии решения будет ориентироваться на действия нового президента США Дональда Трампа.

Ранее украинские власти попросили продлить отстранение сборной РФ по хоккею от участия в международных соревнованиях.