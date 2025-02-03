В Госдуме объяснили, как Трамп повлияет на решение IIHF по допуску россиян

Международная федерация хоккея (IIHF) примет промежуточное решение по допуску сборной России до участия в Олимпийских играх, исходя от того, какие действия на международной арене будет предпринимать президент США Дональд Трамп. Такое мнение «Газете.Ru» выразила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова, добавив, что возможное решение IIHF не связано с предстоящими выборами главы Международного олимпийского комитета (МОК).

«Возможное решение IIHF никак не связано с выборами главы МОК. Скорее, оно может быть связано с приходом Трампа к власти в США. Те политические заявления, которые мы в последнее время от него слышим, оставляют нас в ожидании: мы наблюдаем и ждем, когда он предложит что-то в плане мирных переговоров, что устроит нас. Весь мир это понимает и чувствует.

И сейчас все федерации резонируют, в том числе, к примеру, УЕФА. Я почему-то думаю, что IIHF может предложить какую-то форму, чтобы не собираться по этому вопросу вновь, предложат какое-то промежуточное решение по допуску россиян. Вряд ли прямо завтра нас допустят, скорее, сделают какую-то сноску относительно решения в связи с событиями в мире. Хотя не знаю, как они выкрутятся — спорт же должен быть вне политики.

По олимпийской хартии к нам вопросов предъявить не могут: мы устранили в уставе пункты, по которым были сделаны внушения. Так что нас должны вернуть в МОК, когда они закончат с выборами. Политические вопросы могут быть, но в нарушении хартии нас никто не может упрекнуть, это очень важный момент. Поэтому, наверное, и хоккейная федерация что-то промежуточное придумает — чтобы не потерять россиян как участников Олимпиады, но при этом не давать сейчас однозначного ответа о допуске», — полагает Журова.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

3-4 февраля проходит заседание совета IIHF. На нем, в том числе, должен обсуждаться вопрос допуска сборной России до участия в зимних Олимпийских играх — 2026 года, который пройдут в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

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