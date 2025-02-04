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Роналду: я не виноват, что я самый известный и популярный

Нападающий «Аль-Насра» Роналду о своей популярности: цифры не обманывают
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Reuters

Португальский нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду заявил, что ему не нужно хвастаться своей популярностью, за него все говорит статистика. Его слова приводит La Sexta.

«Я не виноват в том, что я самый известный, самый популярный, людям нравится Криштиану. Пойти в бар и посмотреть на проезжающие машины так, чтобы меня не узнали? Зачем мне думать о том, что невозможно? Я другой и точка. Цифры не обманывают — в футболе и за его пределами», — заявил он.

Большую часть карьеры Роналду провел за мадридский «Реал» — с 2009 по 2018 год. Вместе с командой он два раза выигрывал чемпионат Испании, дважды становился обладателем национального Кубка, а также четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию, с января 2023 года он является нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то, что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей.

Действующий контракт футболиста с командой рассчитан до конца сезона-2024/25. В СМИ уже появилась информация, что стороны договорились о продлении трудового соглашения. По условиям нового контракта Роналду станет владельцем 5% доли клуба.

Ранее Роналду не исключил возвращения в «Реал».

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