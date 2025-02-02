Роналду не исключил возвращения в «Реал»

Футболист саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду не исключил своего возвращения в мадридский «Реал». Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на интервью Роналду испанскому журналисту Эдуардо Агирре.

«Возможно, что-то может произойти после окончания моей карьеры. В мадридском «Реале» я провел лучшее время с точки зрения футбола», — сказал Роналду.

Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. Вместе с командой он два раза выигрывал чемпионат Испании, дважды становился обладателем национального Кубка, а также четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию, с января 2023 года он является нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей.

Действующий контракт футболиста с командой рассчитан до конца сезона-2024/25. В СМИ уже появилась информация, что стороны договорились о продлении трудового соглашения. По условиям нового контракта Роналду станет владельцем 5% доли клуба.

Ранее Роналду признался, что его называли плаксой.