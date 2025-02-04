Панарин посмеялся над ФНС России на фоне информации о долге

Хоккеист Панарин иронично отреагировал на свою задолженность перед ФНС

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) посмеялся над Федеральной налоговой службой России после информации о его финансовой задолженности.

Хоккеист опубликовал фото открытого мобильного телефона, на экране которого, помимо контактов его семьи, также присутствует контакт ФНС.

«А я думаю, кто мне с незнакомых бомбит? Сейчас сохранил», — написал он под кадром.

3 февраля сообщалось о том, что Панарину могут заблокировать счета из-за долга ФНС в 75 тысяч рублей.

33-летний Панарин — один из самых высокооплачиваемых игроков в НХЛ. Он зарабатывает 11,6 млн долларов в год по контракту с «Рейнджерс». В текущем регулярном сезоне НХЛ он провел 50 матчей, в которых набрал 56 (22+34) очков.

Панарин выcтупает в Национальной хоккейной лиге c 2015 года. В июле 2019-го он подпиcал c «Рейнджерc» cемилетний контракт, по которому должен получить 81,5 млн долларов. Также он играл в «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».

Ранее представитель Панарина объяснил долг хоккеиста перед ФНС.