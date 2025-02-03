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Панарину могут заблокировать счета

Mash: Панарину могут заблокировать счета из-за долга ФНС в 75 тысяч рублей
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Global Look Press

Российскому форварду клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемию Панарину могут заблокировать счета из-за долга перед налоговой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Источник утверждает, что Панарин задолжал 74 796 рублей. Он связан с работой благотворительного фонда Панарина в России, который занимается изданием книг, газет, журналов, а также предоставлением финансовых и социальных услуг. В случае неуплаты долга спортсмену могут заблокировать счета.

33-летний Панарин — один из самых высокооплачиваемых игроков в НХЛ. Он зарабатывает 11,6 млн долларов в год по контракту с «Рейнджерс».

В текущем регулярном сезоне НХЛ он провел 50 матчей, в которых набрал 56 (22+34) очков.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее Панарин вошел в топ-10 российских бомбардиров в НХЛ.

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