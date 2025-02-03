«Пользуется кнопочным телефоном»: представитель Панарина объяснил долг хоккеиста перед ФНС

Представитель нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемия Панарина Артем Гаврилов заявил, что хоккеист мог просто не заметить сообщения от ФНС. Его слова приводит РИА Новости.

«Предполагаю, что это связано с автомобильным налогом. Артемий мог пропустить сообщения, он же кнопочным телефоном пользуется. Разберемся в ситуации», — заявил Гаврилов.

3 февраля сообщалось о том, что Панарину могут заблокировать счета из-за долга ФНС в 75 тысяч рублей.

33-летний Панарин — один из самых высокооплачиваемых игроков в НХЛ. Он зарабатывает 11,6 млн долларов в год по контракту с «Рейнджерс».

В текущем регулярном сезоне НХЛ он провел 50 матчей, в которых набрал 56 (22+34) очков.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее Панарин вошел в топ-10 российских бомбардиров в НХЛ.