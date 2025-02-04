Клуб РПЛ рассчитывает получить выплаты за переход Кварацхелии в «ПСЖ»

Казанский «Рубин» рассчитывает получить солидарные выплаты за переход бывшего футболиста команды грузина Хвичи Кварацхелии во французский «Пари Сен-Жермен». Об этом в комментарии Odds.ru рассказал генеральный директор клуба из столицы Татарстана Александр Айбатов.

«Конечно, есть определенные регламенты. Ничего не помешает получению солидарных выплат. Пока выплат не было. Рассчитываем получить все, что положено по регламенту по статусу и переходам, по солидарным выплатам», — сказал Айбатов.

26 января Кварацхелия дебютировал за «ПСЖ» в матче 13-го тура чемпионата Франции с «Реймсом» и отдал результативную передачу.

Летом 2024 года Кварацхелия вместе со сборной Грузии выступил на чемпионате Европы — 2024. Команда проиграла национальной сборной Испании на стадии 1/8 финала турнира со счетом 1:4.

В «ПСЖ» грузинский футболист перешел из «Наполи». В сезоне-2023/2024 чемпионата Италии 23-летний Кварацхелия сыграл 34 матча, в которых забил 11 мячей и оформил шесть голевых передач. Также на его счету восемь игр и одна результативная передача в Лиге чемпионов.

За «Рубин» Хвича играл с июля 2019 года по март 2022 года. В общей сложности он провел в составе казанской команды 73 матча, в которых забил девять мячей.

Ранее российский тренер отметил особенности Кварацхелии.