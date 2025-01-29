Российский тренер отметил особенности Кварацхелии

Непомнящий о Кварацхелии: Хвича своеобразный игрок, ему нужно доверие

Российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что грузинскому новичку «ПСЖ» Хвиче Кварацхелии необходимо доверие, чтобы раскрыться в парижском клубе. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Хвича — своеобразный игрок. Ему нужно доверие, позитивное влияние. Не у всех тренеров получается, первый сезон при Спаллетти был просто блестящий. В «ПСЖ» уже другая среда», — заявил Непомнящий.

17 января «ПСЖ» объявил о переходе Кварацхелии.

26 января Кварацхелия дебютировал за «ПСЖ» в матче 13-го тура чемпионата Франции с «Реймсом» и отдал результативную передачу.

Летом 2024 года Кварацхелия вместе со сборной Грузии выступил на чемпионате Европы — 2024. Команда проиграла национальной сборной Испании на стадии 1/8 финала турнира со счетом 1:4.

В сезоне-2023/2024 чемпионата Италии 23-летний Кварацхелия сыграл 34 матча, в которых забил 11 мячей и оформил шесть голевых передач. Также на его счету восемь игр и одна результативная передача в Лиге чемпионов.

Ранее Кварацхелия раскрыл, как его приняли в «ПСЖ».