Мостовой о переходе российского игрока в МЛС: не в РПЛ же вернулся

Мостовой о переходе Шапи в МЛС: он же не в РПЛ вернулся

Российский экс-футболист Александр Мостовой поддержал переход Магомеда-Шапи Сулейманова в клуб МЛС «Спортинг Канзас-Сити», передает «Чемпионат».

«Ничего необычного в переходе Шапи в МЛС нет. Но я давно про него не слышал. Он правильно сделал, что перешел в США. Ничего не потерял, там хороший уровень. Не в РПЛ же вернулся», — сказал Мостовой.

Последним клубом Сулейманова был греческий «Арис». В текущем сезоне чемпионата Греции Сулейманов в 14 матчах смог забить один мяч и отдать одну результативную передачу. Также ранее футболист выступал за «Гиресунспор» из Турции и «Хапоэль» (Беэр-Шева) из Израиля.

Сулейманов — воспитанник «Краснодара». В составе «быков» Шапи провел 124 встречи, в которых забил 23 мяча и отдал восемь результативных передач.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее «Спортинг Канзас-Сити» по-русски поприветствовал Шапи в команде.