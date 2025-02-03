Американский футбольный клуб по-русски поприветствовал российского новичка команды

Американский футбольный клуб «Спортинг Канзас-Сити», выступающий в МЛС, по-русски поприветствовал в своих соцсетях российского новичка команды Магомеда-Шапи Сулейманова.

«Добро пожаловать, Шапи», — написала пресс-служба клуба латиницей.

Контракт с 25-летним нападающим подписан до конца 2026 года с возможностью продления еще на сезон. Сумма трансфера не разглашается.

Последним клубом Сулейманова был греческий «Арис». В текущем сезоне чемпионата Греции Сулейманов в 14 матчах смог забить один мяч и отдать одну результативную передачу. Также ранее футболист выступал за «Гиресунспор» из Турции и «Хапоэль» (Беэр-Шева) из Израиля.

Сулейманов — воспитанник «Краснодара». В составе «быков» Шапи провел 124 встречи, в которых забил 23 мяча и отдал восемь результативных передач.

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