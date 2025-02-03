«Выиграли всех»: Дзюба показал фото с тренировки с российским теннисистом

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба в своих социальных сетях опубликовал фото с тренировки с российским теннисистом Кареном Хачановым.

«Выиграли всех», — подписал фото Дзюба, добавив эмодзи с высунутым языком.

Дзюба вместе с «Акроном» находится на тренировочном сборе в ОАЭ. Хачанов длительное время проживает в Дубае.

В статусе лидера РПЛ 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

«Акрон» занимает девятое место. У команды 22 очка за 18 матчей.

Хачанов занимает 20-е место в рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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