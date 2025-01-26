Валиева встала на лыжи

Российская фигуристка Камила Валиева, которая отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, встала на лыжи.

На своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) она опубликовала Stories фигуристки Евгении Тарасовой, которая ранее каталась в паре с Владимиром Морозовым. На кадрах запечатлено, как спортсменки катаются на лыжах на курорте «Роза Хутор» в Сочи.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2024 получила бронзовые награды.

2 октября стало известно, что Федеральный суд Швейцарии отказал Валиевой в апелляции на решение CAS о дисквалификации. Фигуристка должна оплатить судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков. Также Валиева обязана выплатить Международному союзу конькобежцев (ISU) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) компенсацию в размере 8 тысяч франков каждому в качестве возмещения расходов.

Ранее в РУСАДА заявили, что неоднократно получали запросы со стороны Валиевой.