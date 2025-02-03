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Стало известно, где продолжит карьеру футболист сборной России

«Ахмат» не получал зимой предложений по трансферу футболиста Садулаева
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РФК «Ахмат»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил, что в зимнюю паузу предложений по нападающему Лечи Садулаеву не приходило. Коллектив планирует продлить договор. Его слова приводит ТАСС.

«С Лечи будет все хорошо, мы переподпишем контракт. Болельщики «Зальцбурга» просили купить Садулаева? Это же болельщики, не клуб. Предложений зимой по нему не было», — заявил Айдамиров.

25-летний Садулаев провел 20 матчей за «Ахмат» в разных турнирах в текущем сезоне, в которых забил три мяча и отдал две результативные передачи.

В статусе лидера Российской Премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице.

Ранее новичок «Зенита» вошел в топ-5 самых дорогих трансферов РПЛ.

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