Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Новичок «Зенита» вошел в топ-5 самых дорогих трансферов РПЛ

Новичок «Зенита» Энрике оказался в топ-5 самых дорогих переходов в РПЛ
close
Телеграм-канал Футбольный клуб «Зенит»

Бразильский футболист петербургского «Зенита» Луис Энрике вошел в топ-5 самых дорогих трансферов в истории Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом пишет Sports.ru.

Журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что трансфер Энрике обошелся клубу в €35 млн, «Спорт-Экспресс» писал про €30+2 млн.

Дороже Энрике для российских клубов были только Малком (€41,5 млн, «Зенит»), Халк (€40 млн, «Зенит»), Аксель Витцель (€40 млн, «Зенит») и Виллиан (€35 млн, «Анжи»).

Контракт между Энрике и «Зенитом» заключен на четыре года с возможностью продления еще на один год. Бразилец выступал за «Ботафого» с февраля 2024 года. Он провел за команду 38 матчей во всех турнирах, забив семь голов и сделав три результативные передачи.

«Зенит» после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на втором месте в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака и лидирующий «Краснодар» имеют равное количество баллов — 39. Петербургский клуб уступает сопернику по дополнительным показателям.

Ранее в уходе бразильцев из «Зенита» не увидели ничего страшного.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами