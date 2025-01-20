Новичок «Зенита» вошел в топ-5 самых дорогих трансферов РПЛ

Бразильский футболист петербургского «Зенита» Луис Энрике вошел в топ-5 самых дорогих трансферов в истории Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом пишет Sports.ru.

Журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что трансфер Энрике обошелся клубу в €35 млн, «Спорт-Экспресс» писал про €30+2 млн.

Дороже Энрике для российских клубов были только Малком (€41,5 млн, «Зенит»), Халк (€40 млн, «Зенит»), Аксель Витцель (€40 млн, «Зенит») и Виллиан (€35 млн, «Анжи»).

Контракт между Энрике и «Зенитом» заключен на четыре года с возможностью продления еще на один год. Бразилец выступал за «Ботафого» с февраля 2024 года. Он провел за команду 38 матчей во всех турнирах, забив семь голов и сделав три результативные передачи.

«Зенит» после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на втором месте в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака и лидирующий «Краснодар» имеют равное количество баллов — 39. Петербургский клуб уступает сопернику по дополнительным показателям.

Ранее в уходе бразильцев из «Зенита» не увидели ничего страшного.