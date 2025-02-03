Стало известно, примут ли российские судьи участие в сборах УЕФА

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил, что приглашения принять участие в сборах от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не приходили. Его слова приводит ТАСС.

«Нет, на сборы УЕФА мы не получали приглашений. Но во время зимней паузы наши судьи работали на официальных матчах в ОАЭ, Кувейте, Саудовской Аравии. Я думаю, это помогло им подготовиться ментально и физически к возобновлению чемпионата», — заявил Каманцев.

Сборы судей УЕФА проходят с 3 по 5 февраля в Греции.

В статусе лидера Российской Премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице.

Ранее новичок «Зенита» вошел в топ-5 самых дорогих трансферов РПЛ.