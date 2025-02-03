Президент РПЛ ответил на вопрос о российских клубах в Суперлиге

Президент Российской Премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил о том, что рано говорить о клубах из России в Суперлиге. Его слова приводит ТАСС.

«Если поступят официальные документы с официальными условиями, конечно, мы с клубами будем это обсуждать. Сейчас можем так, в коридоре пообщаться с коллегами, но даже не обсуждалось. До этого тоже не обсуждали», — заявил Алаев.

17 декабря Россию включили в состав участников Суперлиги.

В апреле 2024 года президент УЕФА Александер Чеферин заявлял, что проект Суперлиги прекращен.

21 декабря 2023 года Европейский суд признал незаконным решение Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА о запрете Суперлиги, обвинив организации в злоупотреблении доминирующим положением, используя правила, которые противоречат общепринятому законодательству о конкуренции и свободе предоставления услуг.

В ночь на 19 апреля 2021 года о создании Суперлиги объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус», однако в течение нескольких дней большинство клубов заявили о выходе из турнира.

Ранее итальянский клуб назвал Суперлигу главной угрозой для национальных лиг.